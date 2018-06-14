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Разработчики Adblock запустили сервис по борьбе с фейковыми новостями


фото: BetaNews
Компания Eyeo, которая занимается разработкой расширений программы для блокировки интернет-рекламы Adblock Plus, начала тестировать новый сервис Trusted News, нацеленный на борьбу с фейковыми новостями

Об этом пишет Tech Crunch.

Сегодня приложение Trusted News существует лишь в бета-версии для браузеров Chrome. С его помощью пользователи смогут разделять фейковые новости и настоящие - проверенные источники будут помечаться зеленой галочкой.

Также расширение после установки будет отображать небольшое окно с описанием сайта и его рейтингом - "надежный", "вредный", "кликбейт", "сатира", "неизвестный" и "пользовательский контент".

Оценка источника дается на основе данных, которые собираются из огромного количества рейтингов и сервисов. В будущем разработчики планируют наладить работу сервиса через блокчейн Ethereum, что позволит децентрализовать процесс обновления базы данных.

Кроме того, Eyeo выпустит жетоны MetaCert для награждения активных пользователей, чтобы повысить мотивацию людям оставлять отзывы о сайтах, а также ставить оценки. Разработчики также говорят, что не будут монетизировать проект и не будут создавать списки "белых сайтов", которые не будут учитываться в рейтинге.

К сожалению, пока что программа не "узнает" большинство украинских ресурсов и теперь в основном ориентирована на англоязычную аудиторию.

  • Напомним, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что собирается создать сервис для борьбы с фейками и оценки работы журналистов под названием Pravda. Вероятно, причиной возникновения такой идеи послужило то, что Маск сейчас ссорится с прессой - он раскритиковал журналистов за предвзятое освещение событий, касающихся дел Tesla.

 

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