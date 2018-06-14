14 июня, 2018, 09:05

Недавно опубликованы отрывки из дневников путешествий Альберта Эйнштейна показали, что известный физик имел ксенофобские и расистские взгляды

Об этом сообщает ВВС.

В написанных между октябрем и мартом 1922 1923 заметках речь шла о странах Востока. Эйнштейн отправился из Испании на Ближний Восток через Шри-Ланку, а потом в Китай и Японию.

В дневнике он делает широкие и негативные обобщения, например, называя китайцев "трудолюбивыми, грязными людьми". Физик описывает описывает свое время в Коломбо на Цейлоне, сочиняя о людях: "Они живут в большом грязи и невероятной вони на земле, мало делают и мало нуждаются".

Эйнштейн оставляет свои комментарии кратчайшие для китайцев. Он описывает китайских детей "бездушными и тупыми", и говорит "жаль, если эти китайцы вытеснят все другие расы".

В других публикациях он называет Китай "своеобразной стадоподобною нацией" и китайцев "больше похожим на автоматы, чем на людей".

Однако после этих путешествий в 1920-х, Эйнштейн стал защитником гражданских прав в США, назвав расизм "болезнью белых людей" в 1946 году.