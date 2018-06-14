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"В небо жене": Океан Эльзы презентовали новую песню

Украинская группа "Океан Эльзы" презентовала новую песню "В небо жене", которую начали писать в США

Про новый трек группа написал на своей Facebook-странице.

Мелодия "В небо жене" появилась еще зимой 2018-го во время пребывания Вакарчука в Стэнфордском университете. Он успевал не только учился, но и играть и импровизировать с друзьями.

Во время одной из таких импровизаций родилась мелодия. Позже добавился и текст. Его Святослав начал писать во время поездки по побережью Тихого океана. Финальный текст он дописал уже в Украине.

В песне "В небо жене" группа ностальгирует по двотисячними, когда они только начинали работать над первыми альбомами.

"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", - рассказал Вакарчук.

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