"В небо жене": Океан Эльзы презентовали новую песню
Про новый трек группа написал на своей Facebook-странице.
Мелодия "В небо жене" появилась еще зимой 2018-го во время пребывания Вакарчука в Стэнфордском университете. Он успевал не только учился, но и играть и импровизировать с друзьями.
Во время одной из таких импровизаций родилась мелодия. Позже добавился и текст. Его Святослав начал писать во время поездки по побережью Тихого океана. Финальный текст он дописал уже в Украине.
В песне "В небо жене" группа ностальгирует по двотисячними, когда они только начинали работать над первыми альбомами.
"Мы хотели, чтобы она вышла в стиле первых альбомов, однако "В небо жене" все равно другая, потому что появились современные клавиши, совсем другой уровень записи, я пою иначе, чем тогда. И сам настрой мне полностью напоминает годы, когда мы работали над первыми альбомами", - рассказал Вакарчук.
- Ранее группа "Океан Эльзы" презентовала новый клип к песне "Без тебе", который сняли и з12 парами близнецов на побережьях США.
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