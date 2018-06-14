"В небо жене": Океан Эльзы презентовали новую песню

14 июня, 2018, 11:17

Украинская группа "Океан Эльзы" презентовала новую песню "В небо жене", которую начали писать в США

Про новый трек группа написал на своей Facebook-странице.

Мелодия "В небо жене" появилась еще зимой 2018-го во время пребывания Вакарчука в Стэнфордском университете. Он успевал не только учился, но и играть и импровизировать с друзьями.

Во время одной из таких импровизаций родилась мелодия. Позже добавился и текст. Его Святослав начал писать во время поездки по побережью Тихого океана. Финальный текст он дописал уже в Украине.

В песне "В небо жене" группа ностальгирует по двотисячними, когда они только начинали работать над первыми альбомами.