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"Шахтер" отдал форварда в аренду французскому клубу


фото: fcsochaux.fr
Украинский футболист Филипп Будковский продолжит карьеру во втором французском дивизионе

Будковского, права на которого принадлежат "Шахтеру", арендовал "Сошо", сообщает официальный сайт французского клуба.

26-летний футболист будет выступать за команду второго дивизиона на правах аренды.

В прошлом сезоне Будковский выступал за бельгийский "Кортрейк" и российский "Анжи". Осенью за бельгийский клуб нападающий провел 12 матчей, в которых не забивал голов. В команде из Махачкалы весной он забил 1 гол в 9 матчах.

"Сошо" в прошлом сезоне занял 10-е место во втором французском дивизионе. За этот клуб в сезоне 1992/93 выступал известный украинский футболист Павел Яковенко.

  • Будковский родился и начал заниматься футболом в Киеве. В юношеском возрасте попал в академию "Шахтера". Находясь на контракте в донецком клубе постоянно играл в аренде и выступал за "Ильичевец", "Севастополь" и "Зарю".
  • Будковский сыграл шесть матчей в составе сборной Украины.

 

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