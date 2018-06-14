"Шахтер" отдал форварда в аренду французскому клубу

14 июня, 2018, 16:02

Украинский футболист Филипп Будковский продолжит карьеру во втором французском дивизионе

Будковского, права на которого принадлежат "Шахтеру", арендовал "Сошо", сообщает официальный сайт французского клуба.

26-летний футболист будет выступать за команду второго дивизиона на правах аренды.

В прошлом сезоне Будковский выступал за бельгийский "Кортрейк" и российский "Анжи". Осенью за бельгийский клуб нападающий провел 12 матчей, в которых не забивал голов. В команде из Махачкалы весной он забил 1 гол в 9 матчах.

"Сошо" в прошлом сезоне занял 10-е место во втором французском дивизионе. За этот клуб в сезоне 1992/93 выступал известный украинский футболист Павел Яковенко.