"Шахтер" хочет купить еще двух бразильских футболистов

14 июня, 2018, 12:50

В "Шахтер" в нынешнее межсезонье могут перейти бразильские футболисты Фернандо Педро и Бруно Гимараэш

Об этом сообщает Globo.

Трансфер форварда "Палмейраса" Фернандо Педро может быть завершен в ближайшие несколько дней. Ожидается, что вскоре 19-летний бразилец отправится в Украину для прохождения медицинского осмотра. Фернандо уже дебютировал за основную команду "Палмейрас", за которую провел 1 матч и забил гол. Также он вызывался в молодежную сборную Бразилии U-20.

Кроме этого, в сферу интересов "Шахтера" попал полузащитник "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараэш. Как сообщает в twitter комментатор ESPN Жорже Никола, донецкий клуб пытается приобрести 20-летнего футболиста. Однако, бразильцы не собираются отпускать игрока меньше, чем за 10 млн евро. Гимараэш играет за "Атлетико Паранаэнсе" с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах чемпионата Бразилии.