"Шахтер" хочет купить еще двух бразильских футболистов
Об этом сообщает Globo.
Трансфер форварда "Палмейраса" Фернандо Педро может быть завершен в ближайшие несколько дней. Ожидается, что вскоре 19-летний бразилец отправится в Украину для прохождения медицинского осмотра. Фернандо уже дебютировал за основную команду "Палмейрас", за которую провел 1 матч и забил гол. Также он вызывался в молодежную сборную Бразилии U-20.
Кроме этого, в сферу интересов "Шахтера" попал полузащитник "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараэш. Как сообщает в twitter комментатор ESPN Жорже Никола, донецкий клуб пытается приобрести 20-летнего футболиста. Однако, бразильцы не собираются отпускать игрока меньше, чем за 10 млн евро. Гимараэш играет за "Атлетико Паранаэнсе" с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах чемпионата Бразилии.
- Ранее сообщалось, что в "Шахтер" может перейти полузащитник бразильского "Фламенго" Лукас пакета.
- В этом межсезонье чемпионы Украины ищут замену лидерам команды, которые перешли в другие клубы - аргентинского форварда Факундо Феррейру, который на правах свободного агента стал игроком португальской "Бенфики" и бразильского хавбека Фреда, которого за 60 млн евро купил "Манчестер Юнайтед".
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