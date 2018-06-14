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"Шахтер" хочет купить еще двух бразильских футболистов


фото: globo
В "Шахтер" в нынешнее межсезонье могут перейти бразильские футболисты Фернандо Педро и Бруно Гимараэш

Об этом сообщает Globo.

Трансфер форварда "Палмейраса" Фернандо Педро может быть завершен в ближайшие несколько дней. Ожидается, что вскоре 19-летний бразилец отправится в Украину для прохождения медицинского осмотра. Фернандо уже дебютировал за основную команду "Палмейрас", за которую провел 1 матч и забил гол. Также он вызывался в молодежную сборную Бразилии U-20.

Кроме этого, в сферу интересов "Шахтера" попал полузащитник "Атлетико Паранаэнсе" Бруно Гимараэш. Как сообщает в twitter комментатор ESPN Жорже Никола, донецкий клуб пытается приобрести 20-летнего футболиста. Однако, бразильцы не собираются отпускать игрока меньше, чем за 10 млн евро. Гимараэш играет за "Атлетико Паранаэнсе" с 2017 года. В этом сезоне он сыграл в 10 матчах чемпионата Бразилии.

  • Ранее сообщалось, что в "Шахтер" может перейти полузащитник бразильского "Фламенго" Лукас пакета.
  • В этом межсезонье чемпионы Украины ищут замену лидерам команды, которые перешли в другие клубы - аргентинского форварда Факундо Феррейру, который на правах свободного агента стал игроком португальской "Бенфики" и бразильского хавбека Фреда, которого за 60 млн евро купил "Манчестер Юнайтед".
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