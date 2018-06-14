"Нафтогаз" обжалует решение суда, который приостановил взыскание штрафа с "Газпрома"
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
В "Нафтогазе" пояснили, что решение было принято судом без вызова компании. Соответственно, оно было принято без учета объяснений и аргументов, которые были бы представлены "Нафтогазом", если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства "Газпрома".
"Решение является временным. Компания в ближайшее время представит суду свои развернутые объяснения и контраргументы и ожидает, что, учитывая их, суд отменит решение о приостановлении", - говорится в сообщении.
Как заверили в "Нафтогазе", это решение не приводит к автоматической отмене действующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы "Газпрома".
Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд уже зачисленных решением арбитров в качестве компенсации Нафтогазу.
- Напомним, 30 мая "Нафтогаз Украины" начал процесс взыскания долга в $2,6 млрд с российского ПАО "Газпром" в судах Швейцарии, Нидерландов и Великобритании.
- 5 июня суд арестовал голландские активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогазу" $2,6 млрд соответственно до решения Стокгольмского арбитража.
- Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" и вынес приказ о приостановке выполнения решения Стокгольмского арбитража по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в рамках контракта на транзит газа.
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