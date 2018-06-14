"Нафтогаз" обжалует решение суда, который приостановил взыскание штрафа с "Газпрома"

14 июня, 2018, 16:25

НАК "Нафтогаз Украины" в ближайшее время подаст в апелляционный суд Свеа свои контрагрументы и ожидает, что, учитывая их, суд отменит постановление о приостановлении решения Стокгольмского арбитража

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В "Нафтогазе" пояснили, что решение было принято судом без вызова компании. Соответственно, оно было принято без учета объяснений и аргументов, которые были бы представлены "Нафтогазом", если бы суд уведомил его о наличии такого ходатайства "Газпрома".

"Решение является временным. Компания в ближайшее время представит суду свои развернутые объяснения и контраргументы и ожидает, что, учитывая их, суд отменит решение о приостановлении", - говорится в сообщении.

Как заверили в "Нафтогазе", это решение не приводит к автоматической отмене действующих решений в разных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы "Газпрома".

Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает Газпрому возможности требовать у "Нафтогаза" возврата $2,1 млрд уже зачисленных решением арбитров в качестве компенсации Нафтогазу.