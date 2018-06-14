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"Если он крещен, то отпевал бы": Филарет о проведении захоронений для геев


фото: pravda.com.ua
Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет мог бы провести отпевание гея, если тот был крещен

Об этом Филарет заявил в интервью "Украинской правде" в контексте скандала в Запорожье, когда священник отказался во время похорон отпеть 2-летнего мальчика.

Относительно геев Предстоятель УПЦКП заявил:

"Если он крещен, то отпевал бы. Потому что он христианин. Грешник, но христианин. Церковь молится за всех – и за тяжких грешников также, чтобы им Господь простил грехи".

Также Филарет сказал, что Украине не грозит потеря духовности из-за так называемой популяризации ЛГБТ-движения.

"Нет, не рискуем (потерять духовность, - ред.). Потому что у нас гей–парады уже были, даже дважды. Сколько там было участников? Сотня или две? И то среди них много иностранцев. А на недавнюю ходу за семью пришло 10 тысяч", – говорит Филарет.

На предположение, что на гей-прайд тоже могут выйти 10 тысяч украинцев Филарет сказал следующее:

"Такого не будет. Потому что нет в Украине Церкви, которая поддерживает эти однополые браки. И не только Церкви. Ни мусульмане, ни иудеи – никто не поддерживает. Украинский народ не поддерживает это".

По словам Филарета, гей может быть христианином, но христианином по названию. Но в действительности христианин не должен этого делать".

"Поэтому в Европе много христиан, но христиан лишь по названию. А по жизни они далеки от христианства. А мы хотим, чтобы Церковь стимулировала христианскую жизнь", – отметил патриарх.

  • Напомним, в Запорожье священник УПЦ МП отказался во время похорон отпеть 2-летнего мальчика, который погиб от того, что на него упал из окна самоубийца.
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