Покладистая и работящая: какой украинцы видят "хорошую жену"
Об этом говорится в опросе Украинского центра социальных реформ по заказу UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения при содействии посольства Британии в Украине.
Как показали результаты фокус-групповых обсуждений с мужчинами, главной чертой "хорошего" мужа считается возможность надлежащего финансового обеспечения семьи.
С другой стороны, к соответствию стандарту "хорошей жены" выдвигается целый ряд требований и ограничений. “Идеальную” жену мужчины видят экономной домохозяйкой, которая заботится о семье и обустраивает семейный уют.
Важными чертами для женщин признается терпеливость, умение избегать и сглаживать конфликты, уступать мужу в спорах и во всем его поддерживать.
"Мужчина должен обеспечивать семью материально, а женщина - следить за собственной внешностью, детьми и хозяйством, чтобы в семье был комфорт и взаимопонимание", - заявил один из респондентов.
Также опрос показал, что 37% мужчин считают, что мужчина ничего не стоит, если зарабатывает меньше, чем его жена. 20% опрошенных заявили, что использование контрацепции женщинами формирует предпосылки для чрезмерной сексуальной свободы.
Социологи рассказывают, что 10% украинских мужчин уверены, что женщина должна терпеть насилие, чтобы сохранить собственную семью.
В опросе отмечается, что патриархальные ожидания относительно "надлежащего" поведения женщины приводят к распространению установок виктимизации потерпевших от сексуального насилия, обвинении их в провоцировании насильственных действий собственными поступками или образом жизни, неразборчивостью в общении с представителями противоположного пола.
Половина опрошенных мужчин ставит под сомнение возможность изнасилования, если женщина находилась под воздействием алкоголя или наркотиков, 43% мужчин - в случаях, если пострадавшая имела плохую репутацию, треть из них - если женщина не оказывала физического сопротивления.
Более трети опрошенных мужчин согласились с утверждением, что красивая женщина не должна ставить под сомнение мнение и решения мужа, даже если она с ними не согласна. Несоответствие реальной семейной жизни этим ожиданиям закономерно приводит к конфликтам, развертывание которых может сопровождаться проявлениями агрессии и насилия. Как результат, достаточно распространенными в общественном сознании остаются культурные практики, признающие право мужчин применять физические наказания к собственным женам в определенных случаях.
В частности, 13% мужчин, которые были опрошены в рамках данного исследования, считали, что избиение жены собственным мужем может быть оправданным в некоторых ситуациях, 18% мужчин согласились, что муж имеет право ударить или избить свою жену, если он узнал о ее измене, 5% мужчин - если жена отказывает мужу в интимных отношениях. При этом каждый десятый респондент исследования поддержал мнение, что женщина должна терпеть проявления насилия со стороны мужа, чтобы сохранить свою семью.
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