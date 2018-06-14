Покладистая и работящая: какой украинцы видят "хорошую жену"

14 июня, 2018, 20:17

Последний социологический опрос показал, как украинские мужчины представляют себе "идеальную жену"

Об этом говорится в опросе Украинского центра социальных реформ по заказу UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения при содействии посольства Британии в Украине.

Как показали результаты фокус-групповых обсуждений с мужчинами, главной чертой "хорошего" мужа считается возможность надлежащего финансового обеспечения семьи.

С другой стороны, к соответствию стандарту "хорошей жены" выдвигается целый ряд требований и ограничений. “Идеальную” жену мужчины видят экономной домохозяйкой, которая заботится о семье и обустраивает семейный уют.

Важными чертами для женщин признается терпеливость, умение избегать и сглаживать конфликты, уступать мужу в спорах и во всем его поддерживать.

"Мужчина должен обеспечивать семью материально, а женщина - следить за собственной внешностью, детьми и хозяйством, чтобы в семье был комфорт и взаимопонимание", - заявил один из респондентов.

Также опрос показал, что 37% мужчин считают, что мужчина ничего не стоит, если зарабатывает меньше, чем его жена. 20% опрошенных заявили, что использование контрацепции женщинами формирует предпосылки для чрезмерной сексуальной свободы.

Социологи рассказывают, что 10% украинских мужчин уверены, что женщина должна терпеть насилие, чтобы сохранить собственную семью.