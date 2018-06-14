 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

По новой книге Стивена Кинга снимут мини-сериал

Компания Media Rights Capital приобрела права на экранизацию нового романа Стивена Кинга "Посторонний"

Об этом пишет Deadline.

"Посторонний" - это последняя книга Стивена Кинга. Ее презентовали в мае этого года. По сюжету хоррора снимут 10 эпизодов сериала. К съемочному процессу может присоединиться и сам автор Стивен Кинг.

null

Новая книга Кинга "Посторонний" рассказывает об убийстве в вымышленном американском городе. Полиция несправедливо арестовывает спортсмена, учителя и доброго семьянина Терри Мейтланда, который якобы убил 11-летнего мальчика. Однако ни сам обвиняемый, ни детективы не догадываются, кто на самом деле лишил мальчика жизни.

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

14 июня, 2018 четверг

13 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать