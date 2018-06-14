По новой книге Стивена Кинга снимут мини-сериал

14 июня, 2018, 16:48

Компания Media Rights Capital приобрела права на экранизацию нового романа Стивена Кинга "Посторонний"

Об этом пишет Deadline.

"Посторонний" - это последняя книга Стивена Кинга. Ее презентовали в мае этого года. По сюжету хоррора снимут 10 эпизодов сериала. К съемочному процессу может присоединиться и сам автор Стивен Кинг.

Новая книга Кинга "Посторонний" рассказывает об убийстве в вымышленном американском городе. Полиция несправедливо арестовывает спортсмена, учителя и доброго семьянина Терри Мейтланда, который якобы убил 11-летнего мальчика. Однако ни сам обвиняемый, ни детективы не догадываются, кто на самом деле лишил мальчика жизни.

Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.