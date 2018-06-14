По новой книге Стивена Кинга снимут мини-сериал
14 июня, 2018, 16:48
Компания Media Rights Capital приобрела права на экранизацию нового романа Стивена Кинга "Посторонний"
Об этом пишет Deadline.
"Посторонний" - это последняя книга Стивена Кинга. Ее презентовали в мае этого года. По сюжету хоррора снимут 10 эпизодов сериала. К съемочному процессу может присоединиться и сам автор Стивен Кинг.
Новая книга Кинга "Посторонний" рассказывает об убийстве в вымышленном американском городе. Полиция несправедливо арестовывает спортсмена, учителя и доброго семьянина Терри Мейтланда, который якобы убил 11-летнего мальчика. Однако ни сам обвиняемый, ни детективы не догадываются, кто на самом деле лишил мальчика жизни.
Когда состоится премьера сериала, пока неизвестно.
- Напомним, стриминговая компания Netflix экранизирует книгу "В высокой траве", которую написали Стивен Кинг и его сын Джо Хилл.
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