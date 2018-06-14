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Оккупанты обстреляли прифронтовое село, пострадал 71-летний мужчина


фото: Поліція Донеччини
Вечером 13 июня оккупанты обстреляли прифронтовое село Водяное, 71-летний пенсионер получил осколочное ранение

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Водяное находится за несколько сотен метров от позиций террористов. Каждый день там продолжаются обстрелы, из-за чего в населенном пункте осталось всего 9 жилых домов мирного населения. Все остальные уехали в другие города.

Вечером 13 июня в полицию обратился 71-летний местный житель, который рассказал, что в результате последнего обстрела его дом был иссечен осколками (крыша и стены). На момент обстрела мужчина находился в доме. Он получил осколочное ранение спины, но от помощи специалистов отказался.

На место происшествия работали сотрудники Волновахского отдела полиции. Факт квалифицирован как теракт (ст.258 Уголовного кодекса Украины).

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