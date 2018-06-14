Норвегия выдвинула Трампа на Нобелевскую премию мира

14 июня, 2018, 07:22

Президента США Дональда Трампа двое депутатов от правящей консервативной "Партии прогресса" Норвегии выдвинули на соискание Нобелевской премии мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова

Об этом сообщает NRK.

Премию по 2018 год могут получить только те кандидаты, которых выдвинули не позднее января.

Таким образом, Трамп может претендовать на премию в 2019 году.

"Сейчас ведется процесс обеспечения мира. Это хрупкий процесс, но мы должны, конечно, делать все возможное, чтобы помочь ему. Я считаю, что мы можем добиться этого, отправив четкий сигнал, а именно, присудив Трампу Нобелевскую премию мира", - сказал один из парламентариев.

По словам депутатов, на саммите США-КНДР в Сингапуре Трамп стал "человеком мира и заслужил грандиозную награду".