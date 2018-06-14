НАБУ открыло дело о коррупции в ФФУ

14 июня, 2018, 16:25

НАБУ открыло уголовное производство по закупке футбольного покрытия в дочерних предприятиях Федерации футбола Украины

Об этом сообщает НАБУ в официальном комментарии Еспресо.TV.

Детективы НАБУ начали расследование по информации общественных организаций и публикаций прессы относительно возможных злоупотреблений служебными лицами ФФУ во время закупки за государственные средства работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием.

Известно, что предварительная правовая квалификация дела "Декларирование недостоверной информации", "Незаконное обогащение" и "Злоупотребление властью или служебным положением".

"Попутно отмечаем, что факт внесения сведений в ЕРДР никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны той или иной личности действительно имели место неправомерные действия. С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и проводится досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году на нужды реконструкции футбольных полей было предусмотрено из центрального бюджета Украины 270 млн грн. Все они были освоены в сверхкороткие сроки в конце декабря 2017 года. В этом году на эти же цели государство уже выделило 370 млн грн.

По данным издания “Бизнес.медиа”, в конце прошлого года, меньше чем за месяц, были проведены 300 тендеров на закупку услуг по строительству и реконструкции покрытия для футбольных полей без открытых аукционов. И львиную часть этих закупок выиграли коммерческая дочь ФФУ - "ФФУ Продакшин" или связанные с ФФУ компании.

Тем временем журналисты "BIHUS info" сообщают, что коммерческим структурам ФФУ удалось освоить несколько сотен миллионов бюджетных средств. При этом цена за квадратный метр поля искусственной футбольной травы от "ФФУ Продакшин" была значительно выше, чем европейские аналоги.