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На Житомирщине мужчина маскировал 1300 кустов конопли в поле


фото: Нацполіція
На Житомирщине, в Андрушевском районе, правоохранители задержали на горячем мужчину, который обрабатывал в подсолнечном поле посадку кустов конопли

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Определить конопляную плантацию удалось благодаря съемке с дрона. В полицию про подозрительных пробелы между рядами в насаждениях подсолнечника посреди фермерского поля сообщили хозяева сельскохозяйственного угодья.

Во время проверки информации, полицейские застали на подсолнечном междурядье мужчину с копаницею в руках. Тот обрабатывал посажены кусты.

Владельцем плантации оказался 45-летний житель села Новая Котельная. Наркосодержащие насаждения он высадил весной.

Около 1300 кустов конопли правоохранители с поля удалили. Их направили на экспертизу.

Как сообщил начальник Андрушевского отделение полиции Игорь Власюк, мужчина уже является фигурантом уголовного производства по факту незаконного обращения с боеприпасами. Сейчас же в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Следовательно, мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.

 

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