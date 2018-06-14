На Житомирщине мужчина маскировал 1300 кустов конопли в поле
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
Определить конопляную плантацию удалось благодаря съемке с дрона. В полицию про подозрительных пробелы между рядами в насаждениях подсолнечника посреди фермерского поля сообщили хозяева сельскохозяйственного угодья.
Во время проверки информации, полицейские застали на подсолнечном междурядье мужчину с копаницею в руках. Тот обрабатывал посажены кусты.
Владельцем плантации оказался 45-летний житель села Новая Котельная. Наркосодержащие насаждения он высадил весной.
Около 1300 кустов конопли правоохранители с поля удалили. Их направили на экспертизу.
Как сообщил начальник Андрушевского отделение полиции Игорь Власюк, мужчина уже является фигурантом уголовного производства по факту незаконного обращения с боеприпасами. Сейчас же в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) УКУ. Следовательно, мужчине может грозить до 7 лет лишения свободы.
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