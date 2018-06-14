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На Ривненщине 50 копателей янтаря избили полицейских

В Ривненской области более 50 копателей янтаря оказали сопротивление полицейским при исполнении ими служебных обязанностей, двое правоохранителей пострадали

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в урочище Баньки Рокитновского района более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую мотопомпу.

Копатели янтаря прибегли к противоправным действиям, повредив два служебных автомобиля и нанеся телесные повреждения двум правоохранителям, у которых диагностированы ушибы и ссадины. Одного из участников инцидента правоохранители задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по фактам сопротивления и умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.

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