На Ривненщине 50 копателей янтаря избили полицейских

14 июня, 2018, 22:01

В Ривненской области более 50 копателей янтаря оказали сопротивление полицейским при исполнении ими служебных обязанностей, двое правоохранителей пострадали

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Ривненской области, в урочище Баньки Рокитновского района более 50 человек перегородили дорогу полицейским, которые транспортировали изъятую мотопомпу.

Копатели янтаря прибегли к противоправным действиям, повредив два служебных автомобиля и нанеся телесные повреждения двум правоохранителям, у которых диагностированы ушибы и ссадины. Одного из участников инцидента правоохранители задержали и доставили в Рокитновское отделение полиции.

Решается вопрос о внесении в ЕРДР сведений по фактам сопротивления и умышленного причинения работникам правоохранительного органа телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей.