14 июня, 2018, 18:42

На "Арселормиттал Кривой Рог" тяжело травмирован работник, ему оторвало ногу

Информацию об этом подтвердили в администрации и в одном из профсоюзов предприятия, информирует "Радио Свобода".

Несчастный случай произошел в цеху блюминга. При запуске стана после ремонта вылетел слиток металла и попал в ногу мастеру производства.

По другим данным, несчастный случай произошел со сменным мастером блюминга. Сотрудник работал с оборудованием, находясь недалеко от летучих ножниц. Во время раскроя металла этими ножницами часть раскатанного слитка сорвалась с производственной линии и ударила работника по правой ноге.

В результате произошла ампутация нижней части голени правой ноги. Коллеги работника оперативно вызвали скорую помощь. Затем была вызвана городская реанимационная бригада и приняты меры для остановки кровотечения и предотвращения развития травматического шока.

Как отметили на комбинате, травмированного работника доставили в реанимационное отделение городской больницы №1, сейчас идет операция. Состояние работника оценивается как стабильно тяжелое. Обстоятельства и причины инцидента расследуют.