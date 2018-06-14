На "Арселормиттал Кривой Рог" тяжело травмирован работник
Информацию об этом подтвердили в администрации и в одном из профсоюзов предприятия, информирует "Радио Свобода".
Несчастный случай произошел в цеху блюминга. При запуске стана после ремонта вылетел слиток металла и попал в ногу мастеру производства.
По другим данным, несчастный случай произошел со сменным мастером блюминга. Сотрудник работал с оборудованием, находясь недалеко от летучих ножниц. Во время раскроя металла этими ножницами часть раскатанного слитка сорвалась с производственной линии и ударила работника по правой ноге.
В результате произошла ампутация нижней части голени правой ноги. Коллеги работника оперативно вызвали скорую помощь. Затем была вызвана городская реанимационная бригада и приняты меры для остановки кровотечения и предотвращения развития травматического шока.
Как отметили на комбинате, травмированного работника доставили в реанимационное отделение городской больницы №1, сейчас идет операция. Состояние работника оценивается как стабильно тяжелое. Обстоятельства и причины инцидента расследуют.
- Компания Арселормиттал является мировым лидером по производству стали.
- Напомним, на Днепропетровщине 16 мая приостановил работу завод железнодорожного цеха "Арселормиттал Кривой Рог". Работники завода отказывались работать на неисправной технике и требовали безопасных условий труда.
- После четырехдневной забастовки железнодорожники "Арселормиттал Кривой Рог" вышли на работу.
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