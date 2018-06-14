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На Львовщине столкнулись два микроавтобуса: есть погибший и десять пострадавших


фото: Поліція Львівської області
Ночью 14 июня на трассе Киев-Чоп вблизи села Дубье Бродовского района столкнулись "Мерседес Спринтер" и микроавтобус "Ивеко". В результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает пресс-служба В ГСЧС в Львовской области.

Как выяснилось, в момент столкновения в "Мерседес Спринтере" находилось 9 человек, в "Ивеко" двое. В результате ДТП пассажир "Ивеко", зажатый конструкциями автомобиля и грузом, погиб на месте происшествия.

Водителя автомобиля "Ивеко" спасатели с помощью оборудования освободили из деформированного автомобиля. Всего в ДТП пострадало еще 10 человек. В Бродовскую Центральную районную больницу с средними степенями тяжести госпитализировали 9 из них.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

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