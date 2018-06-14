Минэкологии создаст сайт, где можно посмотреть состояние воздуха, воды и климатические изменения в Украине

14 июня, 2018, 18:27

В Минэкологии занимаются разработкой автоматизированной системы "Открытая среда", которая будет включать данные и информацию о состоянии окружающей среды

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов.

В Украине до сих пор не было единой стандартизированной системы, которая бы отражала удобным для пользователей образом все данные о состоянии окружающей среды, погодных и климатических изменениях.

"В то же время Укргидрометцентр имеет в своем распоряжении мощную систему для сбора показателей не только о состоянии погоды, но и климате в целом, состоянии рек и водоемов, атмосферного воздуха и для сбора агрометеорологических показателей”, - говорится в сообщении.

Именно поэтому 14 июня Министерство экологии и природных ресурсов и Украинский гидрометеорологический центр подписали меморандум об обмене данными. Тем временем Минприроды уже сейчас разрабатывает автоматизированную системы "Открытая окружающая среда", которая будет включать в себя данные и информацию, касающиеся состояния окружающей среды.

"Эта информация будет открыта и доступна для всех. Ею сможет воспользоваться каждый. В частности, органы государственной власти для выполнения своих задач", - резюмировал министр экологии и природных ресурсов Николай Кузьо.