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Меркель и глава МВД не смогли договориться по вопросу миграционной политики


фото: dpa
Канцлер Германии Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеегофер не смогли договориться относительно миграционной политики страны накануне встречи премьер-министров всех федеральных земель

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Прошлой ночью кризисные переговоры между Меркель и Зеегофер, а также премьер-министром Баварии Маркус Сьодером, премьер-министром земли Гессен Фолькером Буффье закончились без прорыва.

Переговоры состоялись накануне встречи Меркель с лидерами федеральных земель 14 июня, на которо миграционная политика является одним из главных вопросов. "Генеральный план" по миграции, который должен был представить во вторник Зеегофер, отложили, как сообщается, из-за оппозиции Канцелярии канцлера.

Основной спор между Зеегофером и Меркель, партии которых находятся в коалиционном правительстве с социал-демократами, заключается в том, что глава МИД требует разрешения для приграничных земель, таких как Бавария, отказывать соискателям убежища, если они зарегистрировались в другом государстве ЕС или если в Германии им уже отказывали в убежище.

Меркель, однако, стремится избежать односторонних шагов Германии, которые могут раздражать другие страны-члены ЕС и еще больше ослабить усилия, направленные на общую миграционную политику для всего ЕС.

Канцлер предложила Зеегоферу и Сьодеру компромисс, предложив двусторонние соглашения между странами ЕС, наиболее пострадавшими от наплыва мигрантов и искателей убежища, таких как Италия и Греция.

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