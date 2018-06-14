Ледники Антарктиды начали стремительно таять. Исследования ученых
Об этом пишет The Guardian.
Ученые из США и Великобритании провели исследование и обнаружили, что лед начал таять быстрее в три раза. С такой скоростью он тает впервые.
Ученые говорят, до 2012 года Антарктика потеряла 76 млрд. тонн льда в год. Теперь эти потери составили 219 млрд тонн в год. Если не помешать таянию немедленно, в ближайшее время уровень воды может подняться до 25 сантиметров.
Изменение массы совокупного антарктического ледяного покрова
В исследовании приняли участие 84 ученых из 44 международных организаций.
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Напомним, таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным
- От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся 3,6-километровый айсберг. Ледник Пайн-Айленд уже потерял примерно четвертую часть от общего объема "потери льда в Антарктиде.
- Представители 24 стран и Евросоюза одобрили создание в Антарктическом океане крупнейшей в мире морской заповедной зоны.
- Ученые установили, что уровень океана "растет" вдвое быстрее, чем ранее считалось. Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее, а ускоряются примерно на 0,08 мм / год. Это означает, что к 2100 году скорость подъема воды достигнет 10 мм / год или более.
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