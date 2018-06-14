Ледники Антарктиды начали стремительно таять. Исследования ученых

14 июня, 2018, 12:58

За последние 5 лет ледники в Антарктиде начали таять в три раза быстрее

Об этом пишет The Guardian.

Ученые из США и Великобритании провели исследование и обнаружили, что лед начал таять быстрее в три раза. С такой скоростью он тает впервые.

Ученые говорят, до 2012 года Антарктика потеряла 76 млрд. тонн льда в год. Теперь эти потери составили 219 млрд тонн в год. Если не помешать таянию немедленно, в ближайшее время уровень воды может подняться до 25 сантиметров.

Изменение массы совокупного антарктического ледяного покрова

В исследовании приняли участие 84 ученых из 44 международных организаций.

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Напомним, таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным