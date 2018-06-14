 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ледники Антарктиды начали стремительно таять. Исследования ученых

За последние 5 лет ледники в Антарктиде начали таять в три раза быстрее

Об этом пишет The Guardian.

Ученые из США и Великобритании провели исследование и обнаружили, что лед начал таять быстрее в три раза. С такой скоростью он тает впервые.

Ученые говорят, до 2012 года Антарктика потеряла 76 млрд. тонн льда в год. Теперь эти потери составили 219 млрд тонн в год. Если не помешать таянию немедленно, в ближайшее время уровень воды может подняться до 25 сантиметров.

Изменение массы совокупного антарктического ледяного покрова

В исследовании приняли участие 84 ученых из 44 международных организаций.

Читайте также: Вечная мерзлота тает, освобождая неизвестные смертельные вирусы. Что ждет человечество

Напомним, таяние крупных ледников из-за изменения климата может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерное решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным

  • От ледника Пайн-Айленд в Антарктиде откололся 3,6-километровый айсберг. Ледник Пайн-Айленд уже потерял примерно четвертую часть от общего объема "потери льда в Антарктиде.
  • Представители 24 стран и Евросоюза одобрили создание в Антарктическом океане крупнейшей в мире морской заповедной зоны.
  • Ученые установили, что уровень океана "растет" вдвое быстрее, чем ранее считалось. Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не на стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее, а ускоряются примерно на 0,08 мм / год. Это означает, что к 2100 году скорость подъема воды достигнет 10 мм / год или более.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

14 июня, 2018 четверг

больше новостей

14 июня, 2018 четверг

13 июня, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать