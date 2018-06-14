Киев рассчитывает на помощь США в разблокировке Венгрией заседания комиссии "Украина-НАТО"
Об этом она сказала в эфире "5 каналу".
"Блокада Будапештом заседания комиссии" Украина-НАТО "продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь же также вопрос компромисса.
Компромисс достигнут относительно проведения 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященного вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках ", - сообщила Зеркаль.
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"Вместе с тем министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта", - добавила она.
"Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - отметила замминистра.
- Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
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