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Киев рассчитывает на помощь США в разблокировке Венгрией заседания комиссии "Украина-НАТО"

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль убеждена, что без помощи США будет трудно снять блокаду заседания комиссии "Украина-НАТО"

Об этом она сказала в эфире "5 каналу".

"Блокада Будапештом заседания комиссии" Украина-НАТО "продолжается, несмотря на критику НАТО и стран ЕС. Здесь же также вопрос компромисса.

Компромисс достигнут относительно проведения 22 июня совместной встречи министров образования и иностранных дел, посвященного вопросу развития отношений Украины и Венгрии, и нам нужно делать, чтобы они улучшились, чтобы не было проблем на различных международных площадках ", - сообщила Зеркаль.

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"Вместе с тем министр образования Лилия Гриневич встречалась с общинами, они согласовали план. Конечно, они не могут принять самостоятельно решение, потому что община существует от финансовых ресурсов, которые им предоставляют из Будапешта", - добавила она.

"Мы рассчитываем, что в этой плоскости помощь США является существенной, особенно что касается диалога с венграми. Потому что без медиаторства мы вряд ли сможем снять блокаду", - отметила замминистра.

  • Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что Венгрия продолжает блокировать сотрудничество Украина-НАТО на высшем уровне.
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