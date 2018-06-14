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Ко Дню Конституции "УКРЗАЛИЗНЫЦЯ" назначила 44 дополнительных рейса

"Укрзализныця" ко Дню Конституции назначила дополнительных 7 поездов

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Для удобных путешествий во время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины "Укрзализниця" уже назначила 7 дополнительных поездов. Также назначены дополнительные рейсы для графиковых поездов", - говорится в сообщении.

В течение выходных дней, с 28 июня до 1 июля, будет дополнительных 44 рейса.

  • Поезд Киев – Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.
  • Поезд Киев – Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 07:28 и прибытие в Ковель в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.
  • Поезд Киев – Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 06:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.
  • Поезд Николаев – Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.
  • Поезд Киев – Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.
  • Поезд Винница – Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.
  • Поезд Львов – Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

Дополнительные рейсы графиковых поездов.

  • Поезд Константиновка – Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня и 1 июля и обратно 28 и 30 июня и 2 июля. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:04. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.
  • Поезд Харьков – Константиновка в дополнительные рейсы отправится 27 и 30 июня. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня и 1 июля в 05:00 и прибудет в Харьков в 09:50.

Напомним, "Укрзализныця" презентовала новую услугу - питание в ночных поездах.

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