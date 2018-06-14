Художник превратил старый трейлер на бассейн. Что еще можно сделать со старой машины
На это обратило внимание издание New Atlas.
Сначала команда Буфалино вытащила "внутренности" трейлера, после чего укрепила корпус с помощью специальной стальной рамной структуры. Затем в бывшем трейлере разместили бассейн - судя по снимкам, он функционален и может выдержать относительно много людей.
Впрочем, на фотографиях показан трейлер, припаркованный на лужайке, и неизвестно, насколько такая конструкция мобильна, особенно когда бассейн наполнен водой. Как пишет New Atlas, "трейлер" в таком виде должен быть слишком тяжелым и не сможет перемещаться.
Издание отмечает, что работы Буфалино не являются настоящими продуктами, предназначенными для рынка. Это лишь инсталляции, в которых обычные старые машины превращаются в нечто неожиданное. Так, недавно французский художник сделал из старого Ford печь для пиццы.
Другие установки включают в себя перевернутый автомобильный уличный фонарь, стол для пинг-понга на лимузине, бетономешалку, превращенную в гигантскую зеркальную шар, аквариумы с промышленных экскаваторов и телефонных будок и многое другое.
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