Художник показал альтернативное расписание к ЧМ-2018. Каждый день - преступление России против Украины
14 июня, 2018, 11:51
Украинский художник и иллюстратор Алексей Пылев создал альтернативное расписание к ЧМ-2018, которое отражает преступления России против Украины
Календарь художник разместил на своей странице в Facebook.
"Хотите посмотреть футбольчик, ибо "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", - отметил Пылев.
Он также добавил, что возможны неточности с цифрами, ведь календарь создавался на основе информации из открытых источников и не отражает полное количество жертв в указанный день.
- Напомним, украинский художник Андрей Ермоленко создал серию плакатов, посвященных Чемпионату мира в России, которые отражают кровавый характер российского режима. Соцсеть Facebook забанила Ермоленко из-за жалоб пользователей. Позже пользователи соцсети помогли розбанить художника.
- Впоследствии стало известно, что в Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с зображанням российского футболиста, который мячом сбивает самолет в воздухе, который также создал Ермоленко.
- Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предупредила футбольных болельщиков от поездки на чемпионат мира в России.
- ФИФА не разрешила открыть в Крыму фан-зону ЧМ-2018
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