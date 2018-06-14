Художник показал альтернативное расписание к ЧМ-2018. Каждый день - преступление России против Украины

14 июня, 2018, 11:51

Украинский художник и иллюстратор Алексей Пылев создал альтернативное расписание к ЧМ-2018, которое отражает преступления России против Украины

Календарь художник разместил на своей странице в Facebook.

"Хотите посмотреть футбольчик, ибо "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", - отметил Пылев.

Он также добавил, что возможны неточности с цифрами, ведь календарь создавался на основе информации из открытых источников и не отражает полное количество жертв в указанный день.