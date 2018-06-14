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Художник показал альтернативное расписание к ЧМ-2018. Каждый день - преступление России против Украины

Украинский художник и иллюстратор Алексей Пылев создал альтернативное расписание к ЧМ-2018, которое отражает преступления России против Украины

Календарь художник разместил на своей странице в Facebook.

"Хотите посмотреть футбольчик, ибо "раз в четыре года играют, не вмешивай политику"? Тогда вот вам альтернативный футбольный календарь", - отметил Пылев.

Он также добавил, что возможны неточности с цифрами, ведь календарь создавался на основе информации из открытых источников и не отражает полное количество жертв в указанный день.

  • Напомним, украинский художник Андрей Ермоленко создал серию плакатов, посвященных Чемпионату мира в России, которые отражают кровавый характер российского режима. Соцсеть Facebook забанила Ермоленко из-за жалоб пользователей. Позже пользователи соцсети помогли розбанить художника.
  • Впоследствии стало известно, что в Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с зображанням российского футболиста, который мячом сбивает самолет в воздухе, который также создал Ермоленко.
  • Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко предупредила футбольных болельщиков от поездки на чемпионат мира в России.
  • ФИФА не разрешила открыть в Крыму фан-зону ЧМ-2018
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