Город-призрак в Китае, который поглотила зелень. Как он выглядит

14 июня, 2018, 18:02

Город на острове Шенгшан в Китае, покинули в 1990-е годы: за 30 лет он почти полностью зарос зеленью

Об этом пишет сайт news.com.au.

В 65 километрах от Шанхая на острове Шенгшан находится городок, в котором никто не живет с начала 1990-х. Когда этот город поставлял рыбу. Здесь жили около двух тысяч рыбаков с семьями.

Люди начали постепенно переезжать в большие города из-за отсутствия школ и проблем с поставками продуктов. Всего несколько человек остались дома.

Сейчас в городок постоянно приезжают туристы, чтобы посмотреть на дома, которые густо заросли зеленью.

Вход стоит $10. Гулять можно только по одной тропе, которую зелень "поглотить" не смогла.