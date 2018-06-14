Город-призрак в Китае, который поглотила зелень. Как он выглядит
14 июня, 2018, 18:02
Город на острове Шенгшан в Китае, покинули в 1990-е годы: за 30 лет он почти полностью зарос зеленью
Об этом пишет сайт news.com.au.
В 65 километрах от Шанхая на острове Шенгшан находится городок, в котором никто не живет с начала 1990-х. Когда этот город поставлял рыбу. Здесь жили около двух тысяч рыбаков с семьями.
Люди начали постепенно переезжать в большие города из-за отсутствия школ и проблем с поставками продуктов. Всего несколько человек остались дома.
Сейчас в городок постоянно приезжают туристы, чтобы посмотреть на дома, которые густо заросли зеленью.
Вход стоит $10. Гулять можно только по одной тропе, которую зелень "поглотить" не смогла.
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