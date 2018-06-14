14 июня, 2018, 09:42

В Нидерландах оператор почтовой связи напечатал марки с зображанням российского футболиста, который мячом сбивает самолет в воздухе

Об этом сообщает NOS.

На изображении показали связь между Чемпионатом мира по футболу в России и катастрофой MH17 в 2014 году. На нижней части марки написанный текст "FIFA Worldcup Russia 2018".

Автором этого зображання является украинский художник Андрей Ермоленко. Он создал серию плакатов, посвященных Чемпионату мира в России, которые отражают кровавый характер российского режима. Художник предоставил свободный доступ к своим плакатам и каких-то может скачать их и использовать для полиграфической продукции.

Марки были заказаны на сайте PostNL, где любой человек может спроектировать и заказать себе марки с персональным изображением. Компания подтвердила, что был сделан заказ на письмо с десятью такими марками.

Почтовый оператор заявил, что жалеет, что компания создала и доставила изображения, которое для кого-то может быть оскорбительным". В компании не отвечают за содержание заказных материалов.

Общие положения и условия, с которыми должен согласиться заказчик, отмечают, что ему не разрешается предоставлять визуальный материал, который может быть воспринят как оскорбительный или имеет политическое содержание. Пока неясно, принимаются ли какие-то меры в отношении клиента.