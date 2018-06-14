Футбол на крови: день 1

14 июня, 2018, 20:00

Сегодня в России открылся чемпионат мира по футболу

Россия развязала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого погибло более 10 тысяч человек, в том числе более двух с половиной тысяч мирных жителей.

Длина линии разграничения на Востоке Украины (более 450 км) равна длине трех Берлинских стен (155 км).

В феврале-марте 2014 года РФ провела военную спецоперацию и оккупировала украинский Крым. Аннексия полуострова стала первым таким случаем в Европе со времен Второй мировой войны.

Россия продолжает оккупацию украинского Крыма, города Севастополя и части Донбасса. Это почти 44 тысячи квадратных километров — более 7% украинской территории. Это равно площади Нидерландов или Швейцарии.

Вследствие аннексии Крыма и развязанного Россией вооруженного конфликта на Донбассе 1,5 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома и стать переселенцами.

От развязанного Россией вооруженного конфликта на Донбассе пострадали почти 4 с половиной миллиона человек. Почти 3,5 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. Более миллиона людей страдают от нехватки еды.

Россия не выполняет Минские договоренности. Только с начала 2018 года миссия ОБСЕ зафиксировала более 100 тысяч случаев нарушения режима прекращения огня. От артиллерийских обстрелов и мин с начала 2018-го погибли более 100 мирных жителей.

Во время российской оккупации Крыма на полуострове похищены по меньшей мере 44 человека. Шестеро были найдены мертвыми со следами пыток. Еще 16 до сих пор не нашли. Оккупационная власть не расследует эти преступления.

Россия удерживает в тюрьмах по меньшей мере 64 украинских политзаключенных, 40 из них — в оккупированном Крыму.

Оккупированный Россией Крым, по данным международных организаций, в частности Управления Верховного комиссара по правам человека ООН, стал территорией страха и бесправия. Безосновательные обыски, показательные процессы и запреты направлены, в первую очередь, против крымских татар и украинцев. В сентябре 2016-го Россия окончательно запретила Меджлис крымскотатарского народа и до сих пор не выполнила требование Международного суда ООН отменить этот запрет.

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит малайзийский “Боинг” рейса MH17. Все 298 человек на борту, включая 80 детей, погибли. Международная следственная комиссия установила, что “Бук”, из которого сбили самолет, принадлежал российским вооруженным силам и был завезен на Донбасс из России.

В результате вооруженного конфликта, развязанного Россией на Донбассе, экономика региона полностью разрушена. Точные убытки подсчитать невозможно: экономисты оценивают потери Украины в десятки миллиардов долларов. Оборудование многих некогда мощных украинских заводов вывезли в Россию.

Из-за затопления шахт в результате развязанного Россией вооруженного конфликта на Донбассе региону грозит экологическая катастрофа. Оккупационная власть не допускает экспертов для оценки ситуации и ее возможного исправления.

Международный суд ООН принял 17,5 тысяч страниц или 29 томов доказательств расовой дискриминации в оккупированном РФ Крыму и финансирования Россией терроризма на Донбассе.

Россия как минимум трижды осуществляла масштабные кибератаки на Украину: год назад, в июне 2017-го вирусы NotPetya и PetyA поразили до 80% предприятий Украины. В декабре 2016-го организованная группа хакеров атаковала Министерство финансов, Государственное казначейство и Пенсионный фонд. в 2015-м энергетические компании Украины пострадали от троянской программы BlackEnergy, разработанной российскими хакерами. США расширили санкции против России за кибератаки.

С начала чемпионата российско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях. 6 раз огонь велся из крупных калибров артиллерии.

14 июня на чемпионате мира состоялся один матч:

Россия - Саудовская Аравия