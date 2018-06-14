FIFA планирует заработать на ЧМ-2018 рекордные $6 млрд, - The New York Times

14 июня, 2018, 21:29

Международная федерация футбола (FIFA) планирует заработать на чемпионате мира по футболу в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше, чем организация планировала заработать изначально

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовые документы FIFA.

Эта сумма станет рекордной для федерации. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии FIFA заработала на $1,3 млрд меньше.

Газета отмечает, что ранее FIFA рассчитывала заработать $3 млрд от продажи прав на телетрансляции, однако в результате организация выручит за права на 2% больше( $60 млн). Кроме того, на $200 млн больше, чем изначально планировалось, принесут FIFA спонсорские соглашения - $1,65 млрд.

При этом семь из 20 спонсорских контрактов на ЧМ-2018 принадлежат компаниям из Китая, которые уделяют популяризации футбола особое внимание. Другой причиной роста доли китайских спонсоров NYT называет антикоррупционное расследование со стороны Минюста США против руководства FIFA. С 2011 года у организации не появилось ни одного нового спонсора из числа западных компаний.

Свой вклад в заработок FIFA внесут отчисления за использование бренда. Так, в 2017 году FIFA получила на 23% больше в виде роялти за использование бренда ЧМ-2018 от производителя спортивных видеоигр EA Sports, который разработал популярный футбольный симулятор FIFA 18. Всего отчисления EA Sports на пользу Международной футбольной федерации составили в 2017 году $160 млн.