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FIFA планирует заработать на ЧМ-2018 рекордные $6 млрд, - The New York Times

Международная федерация футбола (FIFA) планирует заработать на чемпионате мира по футболу в России рекордные $6,1 млрд, что на 10% больше, чем организация планировала заработать изначально

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на финансовые документы FIFA.

Эта сумма станет рекордной для федерации. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии FIFA заработала на $1,3 млрд меньше.

Газета отмечает, что ранее FIFA рассчитывала заработать $3 млрд от продажи прав на телетрансляции, однако в результате организация выручит за права на 2% больше( $60 млн). Кроме того, на $200 млн больше, чем изначально планировалось, принесут FIFA спонсорские соглашения - $1,65 млрд.

При этом семь из 20 спонсорских контрактов на ЧМ-2018 принадлежат компаниям из Китая, которые уделяют популяризации футбола особое внимание. Другой причиной роста доли китайских спонсоров NYT называет антикоррупционное расследование со стороны Минюста США против руководства FIFA. С 2011 года у организации не появилось ни одного нового спонсора из числа западных компаний.

Свой вклад в заработок FIFA внесут отчисления за использование бренда. Так, в 2017 году FIFA получила на 23% больше в виде роялти за использование бренда ЧМ-2018 от производителя спортивных видеоигр EA Sports, который разработал популярный футбольный симулятор FIFA 18. Всего отчисления EA Sports на пользу Международной футбольной федерации составили в 2017 году $160 млн.

  • Напомним, нынешний чемпионат мира по футболу начался в России 14 июня.
  • Британский певец Робби Уильямс показал некультурный жест во время церемонии открытия чемпионата мира по футболу в России.
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