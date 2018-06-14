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Европейский парламент отказывается от пластиковых бутылок


фото: europa.eu
Европейский парламент постепенно ликвидирует использование всех пластиковых бутылок для воды и других одноразовых изделий из пластмассы

Об этом говорится на сайте ведомства.

Европейский парламент решил постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок, а также других одноразовых изделий из пластика, которые используют в столовой. В заявлении говорится, что таким образом депутаты поддерживают внедрение циркулярной экономики и стратегии отказа от пластиковых отходов.

У здания Парламента уже установили 166 фонтанчиков для воды и ввели ограничение на воду в бутылках для конференц-залов.

Президент и 14 вице-президентов Парламента решили постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях, поэтому их больше не будут предлагать во время масштабных мероприятий.

Места массового питания в здании Европарламента также перестали закупать пластиковые стаканчики и столовые приборы, заменяя их многоразовыми.

  • Недавно сеть магазинов IKEA хочет отказаться от одноразовых пластиковых приборов до 2020 года.
  • А в Британии 40 крупных компаний подписали соглашение о сокращении загрязнения пластиком в течение следующих семи лет.
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