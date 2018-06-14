Европейский парламент отказывается от пластиковых бутылок
Об этом говорится на сайте ведомства.
Европейский парламент решил постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок, а также других одноразовых изделий из пластика, которые используют в столовой. В заявлении говорится, что таким образом депутаты поддерживают внедрение циркулярной экономики и стратегии отказа от пластиковых отходов.
У здания Парламента уже установили 166 фонтанчиков для воды и ввели ограничение на воду в бутылках для конференц-залов.
Президент и 14 вице-президентов Парламента решили постепенно отказаться от использования пластиковых бутылок на всех заседаниях, поэтому их больше не будут предлагать во время масштабных мероприятий.
Места массового питания в здании Европарламента также перестали закупать пластиковые стаканчики и столовые приборы, заменяя их многоразовыми.
- Недавно сеть магазинов IKEA хочет отказаться от одноразовых пластиковых приборов до 2020 года.
- А в Британии 40 крупных компаний подписали соглашение о сокращении загрязнения пластиком в течение следующих семи лет.
- Туристов на островах Тремити в Италии будут штрафовать за использование одноразовой пластиковой посуды на сумму до 500 евро.
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