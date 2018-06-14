Европарламент призывает ЕС отказаться от "Касперского"

14 июня, 2018, 14:48

В Европарламенте призвали институты ЕС увеличить финансирование, нацеленное на кибербезопасность, и прекратить использование продуктов "Лаборатории Касперского"

Соответствующую резолюцию поддержали 476 депутатов, сообщает Euractiv.

Резолюция не является юридически обязательной, но ее наиболее спорный пункт вызвал опасения, что Брюссель поставил перед собой цель оказывать давление на иностранные технологические компании.

Депутаты Европарламента призывают "провести всестороннее изучение программного обеспечения, ИТ и коммуникационного оборудования и инфраструктуры, которые используются в учреждениях, чтобы исключить потенциально опасные программы и устройства".

В первой такого рода заявлении евродепутаты призывают институты ЕС "запретить использование софта, который был подтвержден как вредоносный, такого как продукты "Лаборатории Касперского".

Вечером в среду, через несколько часов после голосования в Европарламенте, генеральный директор компании Евгений Касперский сказал, что голосование "приветствует киберпреступность в Европе".

Он объявил, что компания прекращает свою работу с полицейским агентством Европол в рамках проекта No More Ransom, партнерства между властью и компаниями для обнаружения вредоносных программ.

"Я не хочу ничего делать, чтобы еще больше поощрять балканизацию Интернета, но я считаю, что решение, принятое в Европе, не оставляет мне выбора, кроме как принять окончательные меры. "Лаборатория Касперского" лишь пыталась избавить мир от киберпреступности", - сказал он.

Пресс-секретарь компании заявил, что "Лаборатория" приостановит свою работу с Европолом "пока мы не получим дополнительные официальные разъяснения от Европейского парламента".