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Два украинца попали в топ-50 самых талантливых молодых футболистов Европы


фото: xsport
Футболисты киевского "Динамо" - Владимир Шепелев и Виктор Цыганков - оказались в списке самых талантливых молодых игроков Европы

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

50 талантов, которые могут выстрелить в следующем сезоне, выбрала команда корреспондентов официального сайта УЕФА. Журналисты включили в список двух полузащитников "Динамо" - Владимира Шепелева и Виктора Цыганкова.

"Центральный полузащитник в феврале 2017 впервые вышел в составе "Динамо". До конца сезона 2017/18 у него в активе было уже 36 матчей за "основу". Успел дважды сыграть за сборную Украины", - рассказывает сайт УЕФА про Шепелева.

"По словам президента "Динамо" Игоря Суркиса, Цыганков сделан из того же теста, что и Андрей Шевченко. В сезоне 2017/18 хавбек подтвердил высокий класс", - написали про другого динамовца.

 

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