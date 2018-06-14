Члены Еврокомиссии отказались ехать в Россию на ЧМ-2018

14 июня, 2018, 14:00

Члены Европейской комиссии не будут посещать Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Никто из коллегии (еврокомиссаров. - Ред.) не поедет на чемпионат мира", - сказал Схинас.

Кроме того, 36 депутатов Европарламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с заявлением, что они шокированы выбором Чечне в качестве одной из локаций ЧМ-2018. Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that in Grozny #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 июня 2018 г.

Церемонию открытия Чемпионата в Москве не посетит ни один из лидеров стран Запада.

Официально известно, что приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в списке присутствуют еще два государства, которые не признаны большинством стран мира - Абхазия и Южная Осетия.