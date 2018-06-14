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Члены Еврокомиссии отказались ехать в Россию на ЧМ-2018


фото: politico.eu
Члены Европейской комиссии не будут посещать Россию во время проведения Чемпионата мира по футболу-2018

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Никто из коллегии (еврокомиссаров. - Ред.) не поедет на чемпионат мира", - сказал Схинас.

Кроме того, 36 депутатов Европарламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с заявлением, что они шокированы выбором Чечне в качестве одной из локаций ЧМ-2018. Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Церемонию открытия Чемпионата в Москве не посетит ни один из лидеров стран Запада.

Официально известно, что приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.

Кроме того, в списке присутствуют еще два государства, которые не признаны большинством стран мира - Абхазия и Южная Осетия.

  • Напомним, украинский художник и иллюстратор Алексей Пылев создал альтернативное расписание к ЧМ-2018, которое отражает преступления России против Украины.
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