Члены Еврокомиссии отказались ехать в Россию на ЧМ-2018
Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на пресс-конференции в Брюсселе, передает "Европейская правда".
"Никто из коллегии (еврокомиссаров. - Ред.) не поедет на чемпионат мира", - сказал Схинас.
Кроме того, 36 депутатов Европарламента направили письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с заявлением, что они шокированы выбором Чечне в качестве одной из локаций ЧМ-2018. Текст письма опубликовал в Twitter брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that in Grozny #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 14 июня 2018 г.
Церемонию открытия Чемпионата в Москве не посетит ни один из лидеров стран Запада.
Официально известно, что приедут лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Боливии, Казахстана, Киргизии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Руанды, Саудовской Аравии, Таджикистана и Узбекистана.
Кроме того, в списке присутствуют еще два государства, которые не признаны большинством стран мира - Абхазия и Южная Осетия.
- Напомним, украинский художник и иллюстратор Алексей Пылев создал альтернативное расписание к ЧМ-2018, которое отражает преступления России против Украины.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-