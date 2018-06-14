Автокефалию УПЦ признают 12 из 15 церквей. Другие зависят от Москвы, - Филарет

14 июня, 2018, 11:17

Можно ожидать, что три из 15 церквей не признают автокефалии Украинской Православной Церкви

Об этом предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявил в интервью "Украинской правде".

Он ответил на вопрос относительно того, можно ли ожидать, что некоторые церкви не признают украинской автокефалии. По его словам, такое может произойти, но это будет временно, ведь причина для разделения только одна – Москва, потому что она теряет свою силу.

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"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще – Польская Церковь, Чехословацкая Церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская Церковь, которая полностью зависит от Московского Патриархата. И Сербская", - подчеркнул Филарет.

Он пояснил, что другие церкви только поставят себя в неудобное положение, пойдя против воли большинства церквей.

"Если с 15 церквей три не признают, то признают 12. По количеству епископов и верующих это будет большинство. То кто от кого отделится?", - подытожил Филарет.

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Румынские и болгарские православные церкви поддерживают возможное предоставление автокефалии Украине. Польская церковь пока не дает однозначного ответа, с церковью Грузии - продолжаются переговоры.

Категорическую пророссийскую позицию заняла церковь Сербии.