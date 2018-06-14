Автокефалию УПЦ признают 12 из 15 церквей. Другие зависят от Москвы, - Филарет
Об этом предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявил в интервью "Украинской правде".
Он ответил на вопрос относительно того, можно ли ожидать, что некоторые церкви не признают украинской автокефалии. По его словам, такое может произойти, но это будет временно, ведь причина для разделения только одна – Москва, потому что она теряет свою силу.
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"Я думаю, все греческие церкви признают, Румынская признает, а еще – Польская Церковь, Чехословацкая Церковь. Думаю, также признает и Грузинская. Под вопросом Антиохийская Церковь, которая полностью зависит от Московского Патриархата. И Сербская", - подчеркнул Филарет.
Он пояснил, что другие церкви только поставят себя в неудобное положение, пойдя против воли большинства церквей.
"Если с 15 церквей три не признают, то признают 12. По количеству епископов и верующих это будет большинство. То кто от кого отделится?", - подытожил Филарет.
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Румынские и болгарские православные церкви поддерживают возможное предоставление автокефалии Украине. Польская церковь пока не дает однозначного ответа, с церковью Грузии - продолжаются переговоры.
Категорическую пророссийскую позицию заняла церковь Сербии.
- 19 апреля президент Украины Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде обратился к народным депутатам с призывом поддержать проект постановления об обращении к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (указа) об автокефалии православной церкви в Украине, который обеспечит создание не зависимой от Москвы объединенной украинской поместной церкви.
- 268 народных депутатов проголосовали за это обращение. Против проголосовали 36 нардепов (33 - с "Опоблоку", 2 - "Возрождение", 1 внефракционный).
- 22 апреля стало известно, что Вселенский патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.
- При этом каждая отдельная церковная община, как пояснил в эфире Эспрессо.TV политолог Сергей Таран, может самостоятельно переходить из Московского в Киевский патриархат.
- Внутри УПЦ МП начался настоящий раскол на почве поддержки или не поддержки автокефалии - по словам митрополита Черкасского и Каневского Софрония, около 10 епископов выступает "за" автокефалию. Такую же позицию публично занимает архимандрит УМП МП Кирилл (Говорун) и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), которого за правления Януковича преследовали в связи с его четкой проукраинской позицией.
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