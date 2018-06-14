Австрийцы Parov Stelar band - еще один хедлайнер фестиваля BeLive

14 июня, 2018, 11:44

Группа Parov Stelar band из Австрии играет концерт на фестивале BeLive в Киеве

Об этом написали на официальной Facebook - странице.

"Оркестр веселья, интеллигентная электронщина с трубачами в костюмах и зажигательной вокалисткой. Parov Stelar — это вечеринка, которую невозможно забыть. Импровизированные баттлы, танцы, грув и много радости — все это ждет тебя 23 июня на BeLive 2018", - написали организаторы.

Группа играет концерт 23 июня.

Parov Stelar - псевдоним музыканта Маркуса Фюредера, лидера одноименного музыкального коллектива из австрийского города Линц. Группа объединяет джаз, хаус, IDM и даунтемпо. Маркус Фюредер является основателем музыкального жанра электро-свинг.