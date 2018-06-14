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Антикоррупционный суд: комитет Рады говорит, что правку об апелляции зачитывали несколько раз до голосования


фото: prm.ua
Комитет по вопросам правовой политики и правосудия опровергает обвинения относительно того, что председатель комитета не зачитал правки относительно апелляционного рассмотрения дел в рамках закона о Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает пресс-центр комитета.

В ведомстве пояснили, что редакция проекта этого закона, после принятия его в первом чтении, предусматривала передачу всех судебных дел, судебное рассмотрение которых в судах первой и апелляционной инстанций не закончено до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда, в Антикоррупционный суд (далее в тексте АС).

Когда законопроект готовили ко второму чтению, комитет учел рекомендации Венецианской комиссии. Последняя указала на то, что вышеуказанные дела должны продолжать рассматривать суды, в которых они на тот момент слушаются. Это должно быть сделано для того, чтобы не перегружать АС и не "блокировать его работу на долгие годы".

В связи с этим, комитет во время заседания 21 мая 2018 года решил рекомендовать учесть соответствующую правку, определив, что судебное рассмотрение уголовных производств в отношении преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности АС, который начат в судах первой и/или апелляционной инстанций до дня начала работы АС, продолжается в этих судах.

Таким образом правка была отражена в подготовленной на рассмотрение Рады сравнительной таблице к законопроекту, не была поставлена на подтверждение во время рассмотрения законопроекта в сессионном зале и осталась в его окончательной редакции.

Из-за этого были проведены технико-юридическое проработки ее редакции, в результате которых были выявлены логические и терминологические несогласованности некоторых положений УПК в редакции законопроекта.

"В частности, в абзаце втором пункта 20-2 раздела ХІ "Переходные положения" УПК в редакции Законопроекта осталась норма о том, что суды апелляционной инстанции (кроме Апелляционной палаты АС) прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных настоящим Кодексом к подсудности АС", - отмечают в ведомстве.

Поэтому, если бы эти положения оставили в законе, то возникала бы ситуация, при которой бы вообще исключалась возможность подать апелляционную жалобу на судебные решения, принятые судами первой инстанции.

Причина в том, что Апелляционная палата АС в понимании и определении закона является апелляционным судом в отношении судебных решений АС, а остальные суды апелляционной инстанции прекращают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы со дня начала его работы.

Это формулировки положений законопроекта могли привести к грубому нарушению Конституции, которая гарантирует каждому обеспечение права на апелляционный пересмотр дела (статья 129 Конституции Украины).

"Более того, Европейский суд по правам человека последователен в констатации нарушений прав человека в связи с лишением права на апелляционный пересмотр дела, так как и с необходимостью рассмотрения дел независимым и беспристрастным судом, установленным законом", - добавили в комитете.

Чтобы не допустить этого, необходимо было доработки указанных положений. В результате было уточнен и юридически правильно изложен пункт 20-2 раздела ХІ "Переходные положения" УПК, о чем председатель Комитета Руслан Князевич заявил "под стенограмму" на заседании Рады 6 июня, за день до голосования за закон в целом.

Далее выдержка из стенограммы пленарного заседания 6 июня 2018 года:

13:58:36. Князевич говорит:

"Я, в принципе, объяснил. Здесь я только могу, хочу сказать, что юристы тоже предлагают технико-юридические правки определенные по разделу ... Х. ... И в часть четвертую, здесь откорректированная редакция технически ... "суды апелляционной инстанции, кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда."

Таким образом, у нас будет уже тогда полностью логично все совпадать. Мы поддерживаем как технико-юридическую правку. Спасибо".

 

Князевич напомнил об изменениях еще раз 7 июня на утреннем пленарном заседании до проведения комитета.

Далее выдержка из стенограммы пленарного заседания 7 июня

10:27:21. Князевич говорит:

"Я хочу сказать, ... когда я уже высказывался в прошлый раз, как технико-юридические правки, которые в том числе обратило внимание юридическое управление, я под стенограмму сказал. Я могу еще раз напомнить, о чем идет речь. ...

Так же мы дали фактически новую редакцию ... пункта "х" ... я еще раз его продублирую, что: "Суды апелляционной инстанции, кроме Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, ... продолжают принимать к рассмотрению апелляционные жалобы на судебные решения, принятые судами первой инстанции и не вступившие в законную силу в уголовных производствах относительно преступлений, отнесенных настоящим кодексом к подсудности Высшего антикоррупционного суда, рассмотрение которых начато в судах первой инстанции до дня начала работы Высшего антикоррупционного суда."

Поэтому такие предохранители установлены. Я надеюсь, что мы еще сегодня на Комитете их подтвердим".

 

Затем решение относительно поправок было принято и на заседании комитета. Решение комитета было роздано народным депутатам в сессионном зале перед тем, как началось разбирательство.

"Более того, председатель Комитета 07 июня 2018 года в очередной раз акцентировал на этих изменениях во время доклада относительно Решения Комитета, и только при отсутствии установленного времени, не успел их озвучить", - пишет ведомство.

Далее выдержка из стенограммы пленарного заседания 07 ИЮНЯ 2018:

"Также комитет обращает внимание на необходимости учета предварительно уже объявленных во время рассмотрения законопроекта Председателем комитета отдельных редакционно уточняющих и технико-юридических изменений, в том числе... перечень уже не буду зачитывать, потому что я его зачитывал на заседании".

 

Подытоживая, в комитете заверили, что ни в коем случае не может идти речь о совершении каких-либо непубличных изменений или фальсификаций положений закона о АС относительно апелляционного обжалования решений судов по делам подследственных Высшему антикоррупционному суду.

"...поскольку для избежания возможного нарушения Конституции Украины и логического согласования положений Законопроекта, необходимые техникой-юридические корректировки были неоднократно озвучены на заседании Верховной Рады Украины, осуществленные совершенно открыто и публично, оформленные Решением Комитета по вопросам правовой политики и правосудия и поддержаны Верховной Радой", - добавили в пресс-центре.

  • Напомним, в подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции.
  • 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
  • 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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