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14% выпускников не сдали ВНО по украинскому языку


фото: tsn
Внешнее независимое оценивания по украинскому языку сдали 86% абитуриентов

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

14 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога “сдал/не сдал”.

Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, соответствующий 23 тестовым баллам, по математике - 10 тестовым баллам, по биологии - 22, по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам - 19.

"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% лиц; по математике 81%; по биологии 92%; по английскому языку 87%; по немецкому 82%; по французскому 86%; по испанскому 88%", - говорится в сообщении.

 
 

 

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