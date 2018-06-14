14% выпускников не сдали ВНО по украинскому языку
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
14 июня состоялось первое заседание экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования по определению порога “сдал/не сдал”.
Члены экспертной комиссии после обсуждения приняли решение установить пороговый балл по украинскому языку и литературе, соответствующий 23 тестовым баллам, по математике - 10 тестовым баллам, по биологии - 22, по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам - 19.
"От общего количества лиц, принимавших участие в тестировании по каждому из названных ниже предметов, порог "сдал/не сдал" преодолели: по украинскому языку и литературе 86% лиц; по математике 81%; по биологии 92%; по английскому языку 87%; по немецкому 82%; по французскому 86%; по испанскому 88%", - говорится в сообщении.
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