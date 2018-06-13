Запад повторит свою ошибку, если забудет о войне в Украине, - президент Эстонии

13 июня, 2018, 16:19

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предостерегла Запад от повторения собственной ошибки, когда после российско-грузинской войны 2008 года западные страны начали дискуссии о возвращении "бизнеса как обычно" с Россией

Об этом она заявила в интервью изданию New Eastern Europe.

Кальюлайд подчеркнула, что сейчас важно не забывать, что происходит в Украине.

"Это война. И мы должны называть ее войной" - сказала президент Эстонии, - Есть риск привыкнуть ко всему, что происходит там, и не среагировать должным образом и начать дискуссии о возвращении к бизнесу как обычно", - отметила она.

При этом Кальюлайд напомнила, что Запад уже совершил такую же ошибку после войны в Грузии 2008 года и не должен ее повторить.

"Это касается не только Украины, но и нашей собственной безопасности – ответить на удар, который подрывает архитектуру международной безопасности", - подчеркнула она.