Из-за российского допинга МОК не будет финансировать биатлон

13 июня, 2018, 17:14

Международный олимпийский комитет приостановил финансирование биатлонистов из-за допинговых скандалов с россиянами

Об этом сообщает официальный сайт МОК.

Финансирование прекращено из-за скандалов с участием Международной федерации биатлона (IBU). В частности, сокрытие фактов употребления россиянами запрещенных препаратов, которое стоило должности президенту организации, норвежцу Андерсу Бессебергу.

МОК поставил перед IBU требования, после выполнения которых финансирование будет возобновлено. От международного союза требуют провести выборы нового президента на конгрессе, который пройдет с 5 по 10 сентября. Пересмотреть состав комитета этики, а также изменить его кодекс. Провести аудит антидопинговой программы IBU и присоединиться к Международному агентству тестирования на допинг (ITA). Отчитаться о мерах, принятых в отношении скандала с российской программой государственной поддержки допинга.

Окончательное решение по возобновлению финансирования будет принято до 4 октября.

Андрес Бессеберг подал в отставку 12 апреля, после обнародования фактов о сокрытии фактов употребления российскими биатлонистами допинга.

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