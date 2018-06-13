Искусственный интеллект научился "видеть людей сквозь стены". Кому поможет такая технология

13 июня, 2018, 12:44

Команда инженеров из Массачусетского технологического института (MИT) разработала систему, способную детально следить за движениями человека сквозь стены

Об этом сообщает Eurek Alert.

Ученые отмечают, что несмотря на широкий функционал, они гордятся тем, что смогли сделать устройство миниатюрным.

Ему дали название RF-Pose. Для обучения алгоритма ученые использовали данные, которые собирали с помощью радиолокатора и видеокамеры. Таким образом они фиксировали ходьбу, беседу между людьми, их позы в различных ситуациях. Данные они превратили в модель, которая воспринимает устройство - так они научились строить связь между показаниями радиолокатора и тем, какие действия предпринимает человек.

В итоге специалисты смогли создать алгоритм, который может показывать перемещения, позу или предполагаемое движение человека за стеной. Сейчас он способен на двумерную визуализацию, но систему вскоре можно будет обновить для трехмерного мониторинга.

"Используя эту комбинацию визуальных данных и интерфейса для просмотра сквозь стены, мы можем обеспечить лучшее понимание сцен, чтобы жить более безопасной, более продуктивной жизнью", - говорят ученые.

Исследователи хотят продолжить обучать ИИ, чтобы он распознавал более сложные движения: мелкую моторику кистей, пальцев, а не только перемещения конечностей и туловища. Тогда устройство можно будет применить к еще большему количеству действий: от наблюдений за местами массового скопления, медицинских учреждений и мест лишения свободы до видеоигр нового поколения и спасательных операций.

Авторы исследования также уточнили, что разработка может помочь наблюдать за больными с болезнью Паркинсона и рассеянным склерозом. Она сможет изучать особенности их движения и советовать правильное лечение, а также служить охранной системой для пожилых людей.

"Мы видели, что мониторинг скорости ходьбы пациентов и способность делать основные действия сам по себе дает врачам "окно", чтобы заглянуть в пациентов "глубже", и это может иметь смысл для целого ряда заболеваний", - говорят разработчики.

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