Инки знали хирургию лучше, чем американские врачи 400 лет спустя, - исследование

13 июня, 2018, 16:23

Оказалось, что пациенты инков, которые подвергались трепанации черепа, выживали в 2 раза чаще, чем те, кого оперировали в ходе Гражданской войны в США

Как свидетельствует исследование, опубликованное в журнале World Neurosurgery, речь идет о медицинских операциях с разницей в более 400 лет.

В Перу в районах Анд и прибрежных областях было найдено более 800 черепов, имеющих признаки трепанации. Такая цифра превышает общее количество трепанированных черепов, найденных в других местах.

Справка:

Трепанация –это хирургическая операция, в ходе которой делается отверстие в костной ткани черепа, чтобы предоставить оперативный доступ к головному мозгу и его оболочкам для хирургического вмешательства на них.

–это хирургическая операция, в ходе которой делается отверстие в костной ткани черепа, чтобы предоставить оперативный доступ к головному мозгу и его оболочкам для хирургического вмешательства на них. Инки — правящий род народа кечуа, который жил на территории современного Перу и создал большую централизованную империю со столицей в городе Куско в Андах. Империя инков существовала достаточно короткое время — с 1438 до 1533 года. В 1533 году последнего правителя инков Атуальпу задушили испанские захватчики.

По словам исследователей, какую технику использовали древние индейцы при трепанации, остается неизвестным, однако очевидно, что врачам древнеиндийской империи удавалось добиться удивительного выживания среди пациентов – оно превышало 80 %.

Это, как отмечают ученые, сильно превосходит уровень выживания после трепанации во время Гражданской войны в США (1861-1865 гг.). "Во времена инков смертность после операции была на уровне 17-25 % в то время как в ходе Гражданской войны - между 46 и 56 %", - отмечает Дэвид Кушнер из Университета Майами.

Как отмечает Кушнер, трепанацию в те времена скорее всего использовали после травм головы - таким образом очищали переломы черепа и облегчали давление на головной мозг, который обычно набухает и аккумулирует жидкость после удара в голову.

"Но не все прооперированные черепа показывают признаки травмы головы, поэтому очевидно хирургическое вмешательство также использовалось для лечения состояний, которые не оставляли скелетных следов, таких как хронические головные боли или психические заболевания", - говорит исследователь.

Хотя техники, которые использовались инками, неизвестны, одна из возможных причин такого уровня выживания - гигиена.

Как пишет ScienceAlert, во время Войны Севера и Юга врачи часто использовали негигиеничные, нестерилизованный инструменты в ходе операции, а иногда даже и собственные пальцы. Другая причина может быть связана с опытом: врачи инков практиковались на протяжении веков, улучшая технику.

В рамках работы специалисты изучили 59 черепов, датируемых приблизительно 400-200 гг. до н.э. 421 череп с датировкой между 1000-1400 гг. нашей эры, а также 160 черепов времен, собственно, империи инков, датируемые 1400-1500 годами н.э.

Ученые отметили, что определить удачность такой операции относительно просто. Если кость в районе раны имеет признаки заживления - пациент выжил.Исследование свидетельствует, что первая, наиболее ранняя группа черепов демонстрировала 40% выживания, вторая (1000- 1400 г. н.э. – 53 %, а в случае с наиболее поздней группой, уже времен инков выживаемость возросла до 75 -83%.

Одна небольшая группа, состоящая всего из девяти черепов, обнаруженных в северной части Анд, продемонстрировала выживание в 91%. С течением времени, как показывает работа, техники трепанации черепа у индейцев улучшались, становились более точными и аккуратными.