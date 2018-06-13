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Индия может снять запрет на использование криптовалют

В ближайшее время Резервный банк Индии может снять запрет на оказание услуг с криптовалютами

Об этом сообщает The Economic Times India.

Указано, что правительство страны не поддерживает решение ведомства о запрете, потому что оно было принято без каких-либо исследований отрасли.

Кроме того, в центральном банке не смогли объяснить, почему заблокировали счета криптовалютных бирж.

"Они выпустили этот запрет, который имеет колоссальные последствия, без какого-либо исследования, и это выглядит как очень поверхностное решение. Есть другие страны, где тоже существуют сомнения по поводу таких валют, но никто из них не вводит запрета. Вместо этого такие страны, как США, Франция, Германия возвращаются к исследованиям и пытаются понять динамику", - подчеркнул глава индийской криптобиржи WazirX Нішал Шетти.

В начале апреля Резервный банк Индии запретил предоставлять услуги, связанные с цифровыми деньгами.

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