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Врач-иммунолог рассказал, когда спадет заболеваемость корью

Каникулы и вакцинация взрослых будут способствовать снижению количества больных корью

Об этом рассказал главный детский иммунолог Киева Федор Лапий в эфире Еспресо.TV.

На снижение количества больных корью будут влиять несколько факторов. Прежде всего это лето и каникулы, хотя врач не исключает распространения кори вместе с отдыхающими и детьми, которые во время каникул будут путешествовать по стране.

"Но обычно летом заболеваемость корью идет на снижение и восстанавливается, когда начинается учебный процесс. То есть с осени мы будем фиксировать возвращение кори”, - заявил Лапий.

Также прекратить циркуляцию возбудителя кори можно благодаря вакцинации. По словам иммунолога, оперативный штаб МОЗ рекомендует внести изменения действующих нормативных правовых документов, чтобы можно было использовать приобретенную за госсредства вакцину для защиты взрослого населении, а особенно медицинских работников и педагогов.

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