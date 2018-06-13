Возобновятся ли американо-южнокорейские учения, зависит от КНДР, - Помпео

13 июня, 2018, 19:19

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи будут восстановлены, если Северная Корея прекратит добросовестно вести переговоры по поводу своей ядерной программы

Помпео находится в Южной Корее на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном и объявил, что США заморозят военные учения с Южной Кореей, сообщает Associated Press.

Помпео рассказал, что присутствовал во время этого разговора. По его словам, Трамп "очень четко дал понять", что условием приостановки военных учений будет продолжение добросовестных переговоров.

По словам Помпео, если США придут к выводу, что переговоры проходят "не добросовестно", то заморозка больше не будет действовать. Госсекретарь США утверждает, что Трамп был "недвусмысленным", заявляя это Киму.

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США регулярно проводили военные учения с Южной Кореей на суше и на море, но на пресс-конференции в Сингапуре по итогам саммита с Ким Чен Ыном Трамп назвал их "провокационными" и заявил, что "они также стоят США много денег".

В то же время Трамп заявил, что не собирается уменьшать военный контингент США в Южной Корее, который насчитывает 32 тысячи военных.