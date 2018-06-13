Volkswagen оштрафуют на 1 млрд евро за "дизельный скандал"
Об этом сообщает The Independent.
Volkswagen признался, что лгал во время испытаний дизельных двигателей в США и Европе. По предварительным оценкам, только в Соединенных Штатах более миллиона автомобилей оказались причастными к скандалу.
Сумма самого штрафа составила 5 миллионов евро, однако компании придется выплатить еще 995 миллионов компенсации за незаконно полученную прибыль. После перечисления средств процесс против компании в Германии прекратят.
Volkswagen взял на себя ответственность и заявил, что не будет подавать апелляцию на решение.
Напомним, в 2015 году специалисты Агентства по защите окружающей среды США обнаружили, что на 482 тыс. автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, позволявшее в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.
Впоследствии стало известно, что концерн Volkswagen вводил в заблуждение не только заокеанских потребителей и власть, но и соотечественников, выпустив на рынок 2,8 млн автомобилей с "хитрой" системой контроля выхлопов.
Вжу в октябре 2015 года немецкий автоконцерн объявил об отзыве всех автомобилей с дизельным двигателем, проданных в 28 странах ЕС и оснащенных программным обеспечением, которое намеренно занижает показатели выбросов вредных веществ.
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