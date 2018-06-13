Volkswagen оштрафуют на 1 млрд евро за "дизельный скандал"

13 июня, 2018, 21:06

Автопроизводитель Volkswagen согласился выплатить Германии 1 млрд евро в связи со скандалом по поводу выхлопов дизельных двигателей

Об этом сообщает The Independent.

Volkswagen признался, что лгал во время испытаний дизельных двигателей в США и Европе. По предварительным оценкам, только в Соединенных Штатах более миллиона автомобилей оказались причастными к скандалу.

Сумма самого штрафа составила 5 миллионов евро, однако компании придется выплатить еще 995 миллионов компенсации за незаконно полученную прибыль. После перечисления средств процесс против компании в Германии прекратят.

Volkswagen взял на себя ответственность и заявил, что не будет подавать апелляцию на решение.

Напомним, в 2015 году специалисты Агентства по защите окружающей среды США обнаружили, что на 482 тыс. автомобилей Volkswagen с дизельными двигателями устанавливалось программное обеспечение, позволявшее в разы снизить показатели выбросов выхлопных газов и обойти экологические стандарты.

Впоследствии стало известно, что концерн Volkswagen вводил в заблуждение не только заокеанских потребителей и власть, но и соотечественников, выпустив на рынок 2,8 млн автомобилей с "хитрой" системой контроля выхлопов.

Вжу в октябре 2015 года немецкий автоконцерн объявил об отзыве всех автомобилей с дизельным двигателем, проданных в 28 странах ЕС и оснащенных программным обеспечением, которое намеренно занижает показатели выбросов вредных веществ.