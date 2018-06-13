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Венецианская комиссия не требовала правки, которая может позволить амнистию топ-коррупционеров

В Венецианской комиссии не настаивали на включении в закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС) нормы о том, чтобы дела против коррупционеров, которые уже направлены в суд, не подлежали апелляции в новом суде

Об этом сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, передает "Европейская правда".

"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он, комментируя информацию о данной норме, которая появилась в украинских СМИ.

В подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции.

В день принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в Венецианской комиссии заявляли, что "довольны" этим фактом, но замечали, что знают о его соответствии требованиям комиссии "по сообщениям" из Киева. В Страсбурге ждут официальный перевод закона на английский, что позволит определить дальнейшую позицию.

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