Венецианская комиссия не требовала правки, которая может позволить амнистию топ-коррупционеров
Об этом сообщил секретарь Венецианской комиссии Томас Маркерт, передает "Европейская правда".
"Со стороны Венецианской комиссии не было такого требования", - заявил он, комментируя информацию о данной норме, которая появилась в украинских СМИ.
В подписанном и опубликованном законе "О Высшем антикоррупционном суде" оказалась норма о том, что уголовные дела, которые уже направлены в суд первой инстанции, не подлежат пересмотру в апелляционной палате ВАС. Апелляцию по этим делам должны рассматривать общие суды, даже если ВАС на тот момент уже заработает. Эта правка выводит из рассмотрения ВАС все нынешние резонансные дела в отношении топ-коррупции.
В день принятия закона о Высшем антикоррупционном суде в Венецианской комиссии заявляли, что "довольны" этим фактом, но замечали, что знают о его соответствии требованиям комиссии "по сообщениям" из Киева. В Страсбурге ждут официальный перевод закона на английский, что позволит определить дальнейшую позицию.
- Напомним, 7 июня Верховная Рада приняла в целом законопроект №7440 о Высшем антикоррупционном суде, учтя общую позицию международных партнеров и украинской власти.
- 11 июня президент Петр Порошенко подписал закон о Высшем антикоррупционном суде.
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