Вазу, которую нашли в коробке на чердаке, продали за 16 млн евро
Об этом пишет BBC Украина.
Китайская ваза десятилетиями лежала на чердаке в одном из домов во Франции. Она была семейным наследием.
Эксперт sotheby's по азиатскому искусству Оливье Валмьер сказал, что продавщица "поездом, а потом на метро пришла пешком в sotheby's и принесла вазу в коробке из-под обуви, завернутую в газету". По словам эксперта, ваза не очень нравилась семьи владелицы.
"Когда она поставила коробку на стол и мы ее открыли, все были потрясены красотой произведения", - отметил эксперт.
Фарфоровая ваза относится к временам китайского императора Цяньлун (1736-1795 годы) из династии Цин. На ней изображены олени, птицы и сосны. Ваза в идеальном состоянии, и она - единственный известный предмет в мире с такими деталями.
Аукцион длился примерно 20 минут. Ее продали зв 16 млн евро, хотя начальная стоимость составляла 500-700 тысяч евро.
Продажа вазы за такую сумму стала рекордом для французского отделения аукционного дома sotheby's.
- Напомним, ранний пейзаж "Лагодильницы рыбацких сеток в дюнах" Винсента Ван Гога продали на аукционе в Париже за 7 млн. евро.
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