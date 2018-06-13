Вазу, которую нашли в коробке на чердаке, продали за 16 млн евро

13 июня, 2018, 11:06

Китайскую вазу 18 века, которую нашли в коробке из-под обуви во Франции, продали на аукционе за 16 миллионов евро

Об этом пишет BBC Украина.

Китайская ваза десятилетиями лежала на чердаке в одном из домов во Франции. Она была семейным наследием.

Эксперт sotheby's по азиатскому искусству Оливье Валмьер сказал, что продавщица "поездом, а потом на метро пришла пешком в sotheby's и принесла вазу в коробке из-под обуви, завернутую в газету". По словам эксперта, ваза не очень нравилась семьи владелицы.

"Когда она поставила коробку на стол и мы ее открыли, все были потрясены красотой произведения", - отметил эксперт.

Фарфоровая ваза относится к временам китайского императора Цяньлун (1736-1795 годы) из династии Цин. На ней изображены олени, птицы и сосны. Ваза в идеальном состоянии, и она - единственный известный предмет в мире с такими деталями.

Аукцион длился примерно 20 минут. Ее продали зв 16 млн евро, хотя начальная стоимость составляла 500-700 тысяч евро.

Продажа вазы за такую сумму стала рекордом для французского отделения аукционного дома sotheby's.