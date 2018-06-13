В законе об Антикоррупционном суде есть правка, которая позволит амнистию топ-коррупционеров, - Transparency International

13 июня, 2018, 11:19

Transparency International призывает исправить положения об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает пресс-центр Transparency International Украина.

В ведомстве пояснили, что в тексте закона появилась норма о том, что апелляции относительно дел НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не апелляционной палате Антикоррупционного суда.

При этом правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

"Эта норма появилась в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Этой нормы не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады", - объясняют в ведомстве.

Согласно правки, дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены так же в общих судах. Это означает, что апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда.

Впрочем, согласно договоренностей с международными партнерами, апелляция таких дел должна проходить в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

"Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текст самого законопроекта прямо перед голосованием", - отметил глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

По его словам, теперь дела одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и будут "слиты".

Это также означает, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны будут вынесены не ранее, чем через 2-3 года. Это связано с тем, что Антикорупцыйний суд будут создавать минимум полгода, а еще 1,5-2 года в двух инстанциях будут рассматриваться самые дела, которые только туда попадут.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому Президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.