 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В законе об Антикоррупционном суде есть правка, которая позволит амнистию топ-коррупционеров, - Transparency International


фото: carpatobserver
Transparency International призывает исправить положения об апелляции в законе о Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщает пресс-центр Transparency International Украина.

В ведомстве пояснили, что в тексте закона появилась норма о том, что апелляции относительно дел НАБУ, которые сейчас уже рассматриваются в судах, будут проходить в судах общей юрисдикции, а не апелляционной палате Антикоррупционного суда.

При этом правка не была зачитана главой комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

"Эта норма появилась в тексте поправок к закону, розданном в комитете за час до голосования, а сегодня - в уже обнародованном законе. Этой нормы не было в предложенной комитетом редакции сравнительной таблицы ко второму чтению, опубликованной на сайте Верховной Рады", - объясняют в ведомстве.

Согласно правки, дела НАБУ, рассмотрение которых началось в общих судах первой инстанции, будут завершены так же в общих судах. Это означает, что апелляция состоится в обход Антикоррупционного суда.

Впрочем, согласно договоренностей с международными партнерами, апелляция таких дел должна проходить в апелляционной палате Антикоррупционного суда.

"Эта норма - это амнистия для всех ТОП-коррупционеров, чьи дела уже в судах. Это изменение предыдущих договоренностей и текст самого законопроекта прямо перед голосованием", - отметил глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин.

По его словам, теперь дела одиозных ТОП-чиновников так и останутся в обычных судах и будут "слиты".

Это также означает, что ближайшие приговоры против топ-коррупционеров страны будут вынесены не ранее, чем через 2-3 года. Это связано с тем, что Антикорупцыйний суд будут создавать минимум полгода, а еще 1,5-2 года в двух инстанциях будут рассматриваться самые дела, которые только туда попадут.

"Необходимо срочно исправить эту ошибку, проголосовав за соответствующие изменения в закон. Принятая норма откладывает вынесение окончательных решений по делам НАБУ еще на несколько лет. Эта норма означает, что именно поэтому Президент Украины должен безотлагательно подать изменения в закон и исправить эту ошибку", - отметил исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 июня, 2018 среда

больше новостей

13 июня, 2018 среда

12 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать