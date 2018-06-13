В Украине попытаются заменить кассовые аппараты на гаджеты. Проект правительства

13 июня, 2018, 12:02

Кабинет министров утвердил проведение пилотного проекта по использованию смартфонов и планшетов как новейшие кассовые аппараты

Соответствующее решение приняли во время заседания правительства, сообщает Еспресо.TV.

Перед принятием решения с трибуны рады выступила и. о. министра финансов Оксана Маркарова. Она отметила, что использование кассовых аппаратов становится нецелесообразным, из-за чего предложила поддержать упрощение системы их регистрации, используя международный опыт.

По ее словам, таким образом удастся уменьшить расходы для бизнеса и теневой оборот кассовых аппаратов.

Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что переход к системе электронных чеков позволит избавиться от кассовых монополий.

Согласно проекту постановления, предполагается, что этот пилотный проект продлится до конца 2019 года. В рамках него будут проведены изучение и опытная эксплуатация новейших аппаратов для регистрации расчетных операций (РРО).

Будет изучена возможность их применения для осуществления расчетных операций, операций по купле-продаже иностранной валюты, целесообразность их внедрения в промышленную эксплуатацию и дальнейшего применения субъектами хозяйствования наряду с традиционными моделями РРО.

"После введения электронных чеков, бизнес может сэкономить около 2 млрд грн на дополнительных оплатах. Это всегда была монополия, чтобы посадить предпринимателей "на иглу". Это вообще была драконовская история. Сейчас система дает возможность освободиться от "кассово-аппаратного рабства", - отметил Гройсман.