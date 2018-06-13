В Трехсторонней группе назвали условия разведения сил в Станице Луганской
Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.
"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины", - написала она.
Она отмечает, что украинская сторона наблюдает за военной активностью в местах, где разведение военной техники должно было произойти раньше.
"Мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в районе Золотого и Петровского. В районе Золотого незаконные вооруженные формирования проводят минирование, установили зенитную установку. В районе Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов", – написала Олифер.
- Ранее сообщалось, что разведение сил и средств вблизи Станицы Луганской может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в этом районе.
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