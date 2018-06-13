В Трехсторонней группе назвали условия разведения сил в Станице Луганской

13 июня, 2018, 20:45

Разведение сил в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения семидневного периода тишины со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО

Об этом написала в Facebook пресс-секретарь представителя Украины на переговорах в Минске, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины", - написала она.

Она отмечает, что украинская сторона наблюдает за военной активностью в местах, где разведение военной техники должно было произойти раньше.

"Мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в районе Золотого и Петровского. В районе Золотого незаконные вооруженные формирования проводят минирование, установили зенитную установку. В районе Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов", – написала Олифер.