В России за день пытались вывезти 60 советских монет и старинную икону
Об этом сообщает Госпогранслужба.
12 июня во время досмотра вещей гражданина Украины, который пешком направлялся в Россию через пункт пропуска "Меловое", пограничники Луганского отряда обнаружили почти 60 монет времен СССР. Монеты в установленном порядке изъяты и переданы на экспертизу для определения их культурной ценности.
А в пункте пропуска "Бачевск", что также на границе с Россией, пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили старинную икону.
Осматривая автомобиль марки Mitsubishi, на котором покидал Украину гражданин России, в багажном отделении автомобиля в сумке обнаружена старинная икона, изготовленная на деревянной основе.
Сейчас икона, которая, возможно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На водителя составлены административные материалы.
Читайте также
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя
-
Читайте также
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя