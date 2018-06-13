В России за день пытались вывезти 60 советских монет и старинную икону

13 июня, 2018, 20:52

Украинец и россиянин пытались переправить в Россию почти 60 монет СССР и икону

Об этом сообщает Госпогранслужба.

12 июня во время досмотра вещей гражданина Украины, который пешком направлялся в Россию через пункт пропуска "Меловое", пограничники Луганского отряда обнаружили почти 60 монет времен СССР. Монеты в установленном порядке изъяты и переданы на экспертизу для определения их культурной ценности.

А в пункте пропуска "Бачевск", что также на границе с Россией, пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили старинную икону.

Осматривая автомобиль марки Mitsubishi, на котором покидал Украину гражданин России, в багажном отделении автомобиля в сумке обнаружена старинная икона, изготовленная на деревянной основе.

Сейчас икона, которая, возможно, представляет историческую и культурную ценность, изъята. На водителя составлены административные материалы.