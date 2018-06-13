В Польше поезд столкнулся с грузовиком, есть жертвы

13 июня, 2018, 17:08

В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде

Об этом сообщает RMF24.

Авария произошла около 13:00. Грузовик, перевозивший дерево, столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зеленую Гуру.

Сообщается, что водитель грузовика погиб.

Кроме того, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей. В целом в поезде путешествовала группа детей, большинство из которых не пострадали.

В результате столкновения также была повреждена колея и и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.

Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия.

Кроме того, за дело взялась и прокуратура.