В Польше поезд столкнулся с грузовиком, есть жертвы
13 июня, 2018, 17:08
В Западнопоморском воеводстве Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на нерегулируемом переезде
Об этом сообщает RMF24.
Авария произошла около 13:00. Грузовик, перевозивший дерево, столкнулся с пассажирским поездом, который следовал из Щецина в Зеленую Гуру.
Сообщается, что водитель грузовика погиб.
Кроме того, ранения получили 28 человек, среди них машинист поезда и семеро детей. В целом в поезде путешествовала группа детей, большинство из которых не пострадали.
В результате столкновения также была повреждена колея и и тяговая подстанция. Движение на участке железной дороги, где произошла авария, закрыли и организовали автобусы для замены.
Выяснением обстоятельств инцидента будет заниматься специальная комиссия.
Кроме того, за дело взялась и прокуратура.
- Напомним, в результате аварии на железнодорожном вокзале Зальцбурга пострадали более полусотни человек.
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